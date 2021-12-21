Песков: поставки по газопроводу "Ямал-Европа" не связаны с заполнением СП-2

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нет связи между остановкой потока газа в Германию и заполнением нитки "Северного потока-2". Однако назвать причины пресс-секретарь так и не смог.

"О конкретных причинах нужно задавать вопрос в "Газпром". Но никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация", — передаёт агентство РИА Новости его слова.

Недавно стало известно, что поставки "голубого" топлива в Германию по газопроводу "Ямал — Европа" прекратились после отказа компании "Газпром" бронировать мощности прокачки через Польшу на 21 декабря.

В настоящее время газ по трубопроводу в ФРГ не поступает. Реверсная поставка в Польшу также пока не началась.

Ранее Николай Межевич, руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, заявил, что "Газпрому" следует просто прекратить поставки газа, чтобы пресечь все обвинения Еврокомиссии о причастности России к резкому росту цен на природное топливо.

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