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Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич

Мир

Газпрому следует просто прекратить поставки газа, чтобы пресечь обвинения Еврокомиссии о причастности России к резкому росту цен на природное топливо. Об этом заявил Николай Межевич, руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН.

Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич

Он выдвинул такое предложение на фоне планируемого расследования в отношении России. Межевич в беседе с ФАН объяснил, что скачок цен является последствием политики в Брюсселе, которую власти не готовы признать.

"Да, это абсолютно реалистично, политика Еврокомиссии, она провалилась, переход на краткосрочные контракты, отвязать цену на газ от цены на нефть — это ошибка, но её признавать в Брюсселе не будут", — рассказал он.

Отмечается, что Газпром может быть серьёзно оштрафован, если найдётся необходимое количество аргументов для обвинения российской стороны. Межевич подчеркнул, что только полное прекращение поставок "голубого топлива" может реально повлиять на сложившуюся ситуацию.

Ранее Газпром объявил о запуске поставок газа в пять подземных хранилищ Европы. Транзит осуществляется по заранее утверждённому плану.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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