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Обе линии "Северного потока-2" войдут в строй уже до конца года, заявил Миллер

Мир

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что до конца 2021 года обе линии "Северного потока-2" войдут в строй.

Обе линии "Северного потока-2" войдут в строй уже до конца года, заявил Миллер

"Первая нитка "Северного потока-2" уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года", — передаёт агентство РИА Новости его слова.

Миллер также сделал акцент на том, что Россия самостоятельно построила этот газопровод, несмотря на все сложности, которые возникали извне.

Ранее эксперт Алексей Белогорьев заявил, что допускает взаимосвязь низких поставок газа по трубопроводу "Ямал — Европа" и заполнение второй нитки "Северного потока-2".

"Очень низкие поставки по газопроводу "Ямал — Европа", по-видимому, связаны с тем, что "Газпром" закачивает технический газ во вторую линию "Северного потока-2". Он отрицает эту взаимосвязь. Но такая ситуация уже была при закачке газа в первую линию осенью", — высказался он.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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