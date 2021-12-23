Обе линии "Северного потока-2" войдут в строй уже до конца года, заявил Миллер

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что до конца 2021 года обе линии "Северного потока-2" войдут в строй.

"Первая нитка "Северного потока-2" уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года", — передаёт агентство РИА Новости его слова.

Миллер также сделал акцент на том, что Россия самостоятельно построила этот газопровод, несмотря на все сложности, которые возникали извне.

Ранее эксперт Алексей Белогорьев заявил, что допускает взаимосвязь низких поставок газа по трубопроводу "Ямал — Европа" и заполнение второй нитки "Северного потока-2".

"Очень низкие поставки по газопроводу "Ямал — Европа", по-видимому, связаны с тем, что "Газпром" закачивает технический газ во вторую линию "Северного потока-2". Он отрицает эту взаимосвязь. Но такая ситуация уже была при закачке газа в первую линию осенью", — высказался он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.