Глава Discovery Health Роуч назвал самый ранний симптом "омикрона"

Генеральный директор крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райн Роуч заявил, что одним из первых симптомов омикрон-штамма коронавируса может быть беспричинная хрипота в голосе.

В беседе с газетой The Sun эксперт рассказал, что хрипота может появиться ещё до того, как появятся первые признаки COVID-19. Как правило, хрипоту сопровождает першение в горле. При этом для дельта-штамма характерна боль в горле.

Помимо хрипоты, самыми распространёнными симптомами "омикрона" являются сухой кашель, боль в пояснице и заложенность носа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина "Спутник V" эффективна против нового омикрон-штамма коронавируса.

По словам иммунолога Николая Крючкова, пятая волна COVID-19 может начаться в РФ уже в конце 2021 года. Медик предположил, что она будет характеризоваться распространением в стране омикрон-штамма коронавируса.

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