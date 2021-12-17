Путин: "Спутник V" эффективен против омикрон-штамма

Президент России Владимир Путин сообщил, что российская вакцина "Спутник V" эффективна против нового омикрон-штамма коронавируса.

По словам лидера, "Спутник V" оказался эффективнее, чем другие препараты, даже в условиях распространения штамма "омикрон".

"Спутник V" наш работает хорошо, и, пожалуй, даже эффективней по борьбе с "омикроном", чем другие применяемые вакцины. Вот в течение нескольких ближайших дней специалисты дадут оценку, но, похоже, это так", — передаёт РИА Новости его слова.

Путин также добавил, что, если у европейских стран-партнёров есть необходимость и желание, Россия готова поделиться "Спутником V" в качестве бустера для других вакцин.

Ранее заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова заявила, что в РФ уже знают, как будут действовать в условиях распространения нового омикрон-штамма. Она рассказала, что по поручению президента был подготовлен дополнительный план реагирования.

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