В 2022 году мир ждут новые волны пандемии коронавирусной инфекции, полагает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"В плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди", — цитирует представителя Кремля ТАСС.
При этом Песков отметил, что с точки зрения экономики РФ удалось "вылезти из ковидной ямы".
Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что пятая волна COVID-19 может начаться в РФ уже в конце 2021 года. Медик предположил, что она будет характеризоваться распространением в стране омикрон-штамма коронавируса.
По мнению специалиста, волна заболеваемости начнётся в Москве и Санкт-Петербурге, откуда перейдёт на города-миллионники, а затем проявится в Сибири и на Дальнем Востоке.
Вирусолог Пётр Чумаков предположил, что омикрон-штамм уже может распространяться в стране, однако в настоящее время это происходит незаметно, что объясняется малым числом тестов на определение этого варианта COVID-19.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
На этой неделе в ВТО была создана третейская группа по спору России и ЕС относительно импортозамещения. Сумма претензий ЕС — порядка 290 миллиардов евро.