Песков спрогнозировал новые волны COVID-19 в 2022 году

В 2022 году мир ждут новые волны пандемии коронавирусной инфекции, полагает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

При этом Песков отметил, что с точки зрения экономики РФ удалось "вылезти из ковидной ямы".

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что пятая волна COVID-19 может начаться в РФ уже в конце 2021 года. Медик предположил, что она будет характеризоваться распространением в стране омикрон-штамма коронавируса.

По мнению специалиста, волна заболеваемости начнётся в Москве и Санкт-Петербурге, откуда перейдёт на города-миллионники, а затем проявится в Сибири и на Дальнем Востоке.

Вирусолог Пётр Чумаков предположил, что омикрон-штамм уже может распространяться в стране, однако в настоящее время это происходит незаметно, что объясняется малым числом тестов на определение этого варианта COVID-19.

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