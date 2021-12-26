Депутат Гончаренко: Киев начал "возвращение" Кубани в Незалежную

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина начала "путь по возвращению" Кубани в состав Незалежной. По словам парламентария, первые шаги уже предприняты.

Гончаренко отметил, что Кубань — "исторически и этнически принадлежала Украине".

"Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днём памяти жертв депортации украинского населения Кубани", — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Ранее депутат заявлял, что в планах у Киева создать на территории Краснодарского края "историческую Кубу". Впрочем, с подобными заявлениями выступал не он один. Часть украинских парламентариев не единожды предъявляли территориальные претензии России. А националист Дмитрий Ярош и вовсе угрожал захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.

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