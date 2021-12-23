Песков рассказал, что станет главной темой на переговорах в Женеве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на предстоящих переговорах в Женеве приоритетной темой для обсуждения станут гарантии безопасности, предложенные Россией. Только после это уже можно будет говорить о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, добавил он.

"Будут обсуждать российские предложения", — передаёт агентство РИА Новости слова Пескова.

Он сделал акцент на том, что встреча лидеров России и США напрямую зависит от ответа американских партнёров на гарантии безопасности.

"Это будет зависеть от того, что они (российские переговорщики) услышат от наших американских партнёров", — сказал он.

Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что у Вашингтона не получится диктовать условия переговоров с РФ по гарантиям безопасности.

"Мы хотим быстрой формализации тех договорённостей, которые нами положены на бумагу… Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, … то тогда это не получится", — высказался он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.