Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на предстоящих переговорах в Женеве приоритетной темой для обсуждения станут гарантии безопасности, предложенные Россией. Только после это уже можно будет говорить о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, добавил он.
"Будут обсуждать российские предложения", — передаёт агентство РИА Новости слова Пескова.
Он сделал акцент на том, что встреча лидеров России и США напрямую зависит от ответа американских партнёров на гарантии безопасности.
"Это будет зависеть от того, что они (российские переговорщики) услышат от наших американских партнёров", — сказал он.
Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что у Вашингтона не получится диктовать условия переговоров с РФ по гарантиям безопасности.
"Мы хотим быстрой формализации тех договорённостей, которые нами положены на бумагу… Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, … то тогда это не получится", — высказался он.
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