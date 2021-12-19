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Порошенко: никаких гарантий безопасности России, пока не вернут Крым и Донбасс

Мир

Бывший президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал предложенные Россией гарантии безопасности, он заявил, что они угрожают свободному миру. По мнению политика, никаких договорённостей не может быть, пока Крым и Донбасс не вернут Украине.

Порошенко: никаких гарантий безопасности России, пока не вернут Крым и Донбасс

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Порошенко сделал акцент на том, что власти Киева должны отреагировать самые первые на предложения со стороны России.

"Кремлёвские прихоти "гарантий безопасности", как теперь ещё видно из текста обнародованных проектов, уходят далеко за рамки двусторонних отношений США — РФ. Они напрямую затрагивают национальные интересы подавляющего большинства государств всего евроатлантического пространства", — написал он в публикации.

Порошенко подчеркнул, что соглашаться на какие-то гарантии безопасности нужно, только если российская сторона освободит, как он считает, захваченные территории Донбасса и Крыма и уведёт свои войска из Украины, а также прекратит эскалацию на её границе.

"Пока этого не произошло — какие-либо договорённости с Кремлём нежизнеспособны и опасны и для Украины, и для наших соседей, и для всего свободного мира", — высказался он.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с помощником госсекретаря США Карен Донфрид, чтобы обсудить гарантии безопасности в свете постоянных попыток США и НАТО изменить ситуацию в Европе в своих интересах.

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Порошенко порадовался новым санкциям против России
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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