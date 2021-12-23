Рябков: США не смогут диктовать условия переговоров по гарантиям безопасности

У Вашингтона не получится диктовать условия переговоров с РФ по гарантиям безопасности, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

"Мы хотим быстрой формализации тех договоренностей, которые нами положены на бумагу… Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, … то тогда это не получится", — цитирует дипломата "Международная жизнь".

По словам Рябкова, выдвижение Вашингтоном условий продолжения работы по гарантиям безопасности будут оцениваться РФ как отсутствие политической воли вести переговоры.

"Мы сделаем вывод, … что всё происходящее используется, как ширма для продолжения всё той же политики по военному освоению территории Украины и других государств в антироссийских целях",- заявил замглавы МИД.

По его словам, такое развитие событий повлечёт неизбежное ухудшение ситуации, ответственными за которое будут Вашингтон и его союзники.

Напомним, 17 декабря российским МИДом были опубликованы проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. Ранее, 15 декабря, эти документы передали американской стороне и альянсу.

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