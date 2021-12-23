EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Поклонская показала кадры с украинцем, который ломился в её дом
Без шапки и в короткой куртке: врач предостерёг от опасностей переохлаждения
"Нафтогаз": крупнейшие месторождения газа Украины опустошены на 80 процентов
МИД: гуманитарная ситуация в Афганистане очень серьёзная
В Петербурге погибла школьница из-за смартфона в ванной
Состояние девочки, найденной в овраге под Саратовом, остаётся тяжёлым
Директор школы: Родители вспоминают о школе в конце четверти — что-то тут не так
Отсек космического корабля "Прогресс М-УМ" затопили в Тихом океане
Россияне выбрали самые важные научные события 2021 года

МИД: РФ предложила США сроки начала диалога по гарантиям безопасности

Политика

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что российские дипломаты предложили представителям США конкретные сроки для начала переговоров по гарантиям безопасности.

МИД: РФ предложила США сроки начала диалога по гарантиям безопасности

По его словам, сейчас Кремль ждёт официального ответа Вашингтона. Он также отметил в интервью журналу "Международная жизнь", что за обсуждениями и заявлениями в медийном пространстве должны последовать определённые шаги.

"Мы по-прежнему ждём конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами", — сказал Рябков.

Дипломат также добавил, что РФ с самого начала была готова без лишних пауз вступить в переговоры. Он подчеркнул: откладывать встречу из-за Рождества и Нового года нельзя, заниматься решением вопросов нужно "здесь и сейчас".

Ранее МИД России направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. В одном из пунктов сказано, что Североатлантический альянс должен прекратить расширение на восток.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Полыхнет неожиданно»: Васильев о скрытой войне США против России
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
"Нафтогаз": крупнейшие месторождения газа Украины опустошены на 80 процентов
МИД: гуманитарная ситуация в Афганистане очень серьёзная
В Петербурге погибла школьница из-за смартфона в ванной
Состояние девочки, найденной в овраге под Саратовом, остаётся тяжёлым
В МИД РФ призвали Запад принять мигрантов с белорусско-польской границы
Директор школы: Родители вспоминают о школе в конце четверти — что-то тут не так
Дипломат Лукьянцев: США не готовы обсуждать с РФ обмен заключёнными
Отсек космического корабля "Прогресс М-УМ" затопили в Тихом океане
Россияне выбрали самые важные научные события 2021 года
Избитый фигурист Соловьёв первым толкнул оппонента
Популярное
Экономика и бизнес
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике

Прекращение поставок российского газа в Германию по сети "Ямал — Европа" не является политическим. Это исключительно коммерческая ситуация.

Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Здоровье
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Общество
Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима: "Не верю своим глазам"
Экономика и бизнес
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
Дмитрий Соколов Зачем Агата Кристи организовала собственное похищение Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Арт-терапия – средство от ужасов изоляции Ирина Шлионская Василий Амирджанов Сборная России по хоккею напомнила европейцам об СССР Василий Амирджанов
Происшествия
Какое наказание грозит избившим фигуриста Соловьёва, рассказал Добровинский
Экономика и бизнес
"Будет больно": как может ответить Россия, если США запретят экспорт “айфонов”
21-летний сын Алёны Кравец пожаловался на жизнь
Шоу-бизнес
21-летний сын Алёны Кравец пожаловался на жизнь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников