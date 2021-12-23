МИД: РФ предложила США сроки начала диалога по гарантиям безопасности

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что российские дипломаты предложили представителям США конкретные сроки для начала переговоров по гарантиям безопасности.

По его словам, сейчас Кремль ждёт официального ответа Вашингтона. Он также отметил в интервью журналу "Международная жизнь", что за обсуждениями и заявлениями в медийном пространстве должны последовать определённые шаги.

"Мы по-прежнему ждём конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами", — сказал Рябков.

Дипломат также добавил, что РФ с самого начала была готова без лишних пауз вступить в переговоры. Он подчеркнул: откладывать встречу из-за Рождества и Нового года нельзя, заниматься решением вопросов нужно "здесь и сейчас".

Ранее МИД России направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. В одном из пунктов сказано, что Североатлантический альянс должен прекратить расширение на восток.

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