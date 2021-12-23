МИД Литвы призвал НАТО не вести переговоры с Москвой по гарантиям безопасности

Глава МИД Литвы призвал НАТО не вести переговоры с Москвой по гарантиям взаимной безопасности в Европе, которые предложила Россия. По мнению Габриэлюса Ландсбергиса, единственное чем должен заниматься альянс — вооружать Украину.

Как отметил глава литовского МИД, западный альянс должен рассмотреть вопрос об усилении своего военного присутствия в Восточной Европе, чтобы вовремя ответить на "шантаж" со стороны России.

"Мы не думаем, что следует начинать какие-либо переговоры по тому, что было предложено Россией… Единственные переговоры, которые мы хотим наблюдать, это о возможности укрепления гарантий безопасности в регионе, который начинается от Чёрного моря в Румынии и доходит до Эстонии", — цитирует министра газета The Times.

В литовском МИД подчеркнули, что, возможно, в планах у Москвы "вторгнуться" в Незалежную в течение пары месяцев. Однако Ландсбергис подчеркнул, что "цель" России не только Украина.

"Возможно, что это намерение — не просто атаковать, но и в действительности изменить ситуацию в области безопасности всего региона", — заявил политик.

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