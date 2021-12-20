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Литва бьёт тревогу: соседи не хотят отказываться от транзита белорусских товаров

Экономика

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис пожаловался на то, что соседние страны пытаются перехватить транзит грузов из Белоруссии. В самой Литве его пытаются перекрыть из-за санкций США. Однако последовать примеру соседи вовсе не спешат. И речь отнюдь не о России.

Литва бьёт тревогу: соседи не хотят отказываться от транзита белорусских товаров

"В этой ситуации нужно разговаривать, так как, по нашим данным, у предприятий (соседних стран) есть намерения перенять (транзит), потому что санкционного режима, который запретил бы им это делать, нет. Государства пока не раскрывают свою позицию и, видимо, со временем должны будут реагировать и сказать, что они об этом думают", — цитирует Ландсбергиса "Интерфакс".

По его словам, Вильнюс располагает заверениями Вашингтона, что США "говорят с государствами и нашими соседями, чтобы они точно так же, как и Литва, искали решения, как перекрыть источники финансирования для режима Лукашенко".

Как можно понять, в первую очередь речь идёт о Латвии. Тамошние перевозчики подтвердили, что получили от белорусского производителя удобрений "Беларуськалий" запросы о возможности перевозить его продукцию транзитом через территорию Латвии и перегружать их в латвийских портах. Правда, эти перевозчики уверяют, что Латвия придерживается международных санкций и не хочет их нарушать.

Напомним, ранее стало известно, что в порту Клайпеды (Литва) происходит сокращение персонала после начала действия санкций против белорусских предприятий.

Стоит заметить, что вопрос о белорусском транзите через порты прибалтийских государств достаточно непростой. Например, рекордные объёмы белорусского экспорта через эстонские порты были зафиксированы в этом году. И в основном это нефтепродукты, которые составляют 4/5 экспорта Белоруссии через Эстонию.

Ежегодно Белоруссия экспортирует около 11 млн тонн нефтепродуктов. И с марта 2021 года транзитные потоки были переправлены из Прибалтики в Россию в соответствии с межправительственным соглашением.

Что касается российского экспорта через порты Прибалтики, то за десять лет он сократился в 3,6 раза. Практически по всем видам российского экспорта, кроме зерна, здесь отмечается снижение.

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Автор: Олег Артюков
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