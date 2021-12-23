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Путин о санкциях против Крыма: Запад плевать хотел на интересы крымчан

Мир

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции ответил, почему Запад вводит санкции против Крыма. Они решают свои геополитические вопросы, а на интересы крымчан им плевать, заявил лидер.

Путин о санкциях против Крыма: Запад плевать хотел на интересы крымчан

Он обратил внимание на странное поведение западных партнёров в отношении Крыма и его вхождения в состав Российской Федерации.

"Странная ситуация: если кто-то считает, что Крым был оккупирован, а крымчане — это жертвы агрессии, за что же их дополнительно наказывать? А если они присоединились к России по собственной воле на референдуме, то это проявление демократии. Кто-то борется с демократией? Ответ только один: плевать они хотели на интересы крымчан, России и на демократию, они решают свои геополитические вопросы", — высказался Путин.

Он добавил, что власти России на это должны реагировать соответствующим образом и обеспечивать Крыму необходимую поддержку. Лидер рассказал, что уже был решён вопрос с энергообеспечением, будет продолжена работа над проблемой водоснабжения и развития инфраструктуры, появятся новые больницы, школы и детские сады.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал предложенные Россией гарантии безопасности. По мнению политика, никаких договорённостей не может быть, пока Крым и Донбасс не вернут Украине.

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Политолог: «Крым может быть только российским либо турецким»
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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