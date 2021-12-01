Лукашенко может отказаться от своих слов о признании Крыма, заявил политолог

Совместной поездки в Крым президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко не будет, а насчёт признания Крыма российским ещё ничего не известно. Это могут быть просто слова, заявил политолог Андрей Суздальцев.

Об этом он сообщил в беседе с Общественной Службой Новостей. По мнению эксперта, Лукашенко ничего не стоит отказаться от своих слов.

"Это всё только на словах. Ничто не мешает Лукашенко отказаться от своих слов о признании Крыма российским. Тем более, Украина восприняла это заявление исключительно как угрозу. Поэтому никакого признания Крыма ещё нет. Седьмой год вопрос признания Крыма висит в воздухе, нас просто водят за нос, никакой поездки не будет", — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России и белорусский лидер поедут в Крым в подходящий для этого момент. Для Кремля очень важно, что белорусская сторона признала полуостров частью территории России, добавил он.

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