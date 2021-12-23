Врач, лечивший Трампа от коронавируса: COVID - биологическое оружие

Американский врач Владимир Зеленко получил широкую известность в профессиональном медицинском сообществе в марте 2020 года, когда предложил лечить Дональда Трампа от COVID гидроксихлорохином. И вот спустя почти год его имя снова у всех на слуху. На этот раз — из-за сделанных доктором громких заявлений.

В эфире телеканала БрайтонТВ (BrighteonTV) он назвал коронавирус биологическим оружием.

"Исследование усиления функций — это еще один код для создания оружия массового уничтожения, — сказал Зеленко. — Он (COVID) был преобразован из вируса животных — коронавируса летучих мышей — в вирус, заражающий человека. Он должен был разрушить легочную ткань человека и вызвать образование тромбов. И он был выпущен на мировую арену”.

Известный врач из Нью-Йорка добавил, что "весь смысл этой глобальной пандемии состоял в том, чтобы вызвать глобальный страх и вызвать изоляцию людей”:

"И любой, кто изучал психологическую войну, понимает, что глобальный страх в сочетании с изоляцией человека приводит к психологической компенсации, и тогда люди становятся доверчивыми и уязвимыми, и ими легко манипулировать, — сказал Зеленко. — И то, невольными участниками чего мы все стали, никогда не было связано со здоровьем. Это искусственно созданная пандемия биологического оружия. Затем "разработчики" дали нам искусственное решение, у которого есть альтернативная цель — пометить человечество”.

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