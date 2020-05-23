Трамп прошел курс приема препарата от малярии

После нескольких случаев заражения коронавирусом в Белом доме США президент страны Дональд Трамп прошел курс приема гидроксихлорохина, который используется против малярии.

"Я достаточно верю в него, я прошел курс (приема гидроксихлорохина), поскольку два человека в Белом доме сдали положительный тест (на COVID-19). Я думаю, возможно, это хорошая идея — пройти курс", — сообщил Трамп в интервью журналистке Шэрил Аткиссон, выдержка из которого была опубликована в Twitter новостной программы Full Measure.

Известно, что курс приема препарата глава США проходил две недели.