После нескольких случаев заражения коронавирусом в Белом доме США президент страны Дональд Трамп прошел курс приема гидроксихлорохина, который используется против малярии.
"Я достаточно верю в него, я прошел курс (приема гидроксихлорохина), поскольку два человека в Белом доме сдали положительный тест (на COVID-19). Я думаю, возможно, это хорошая идея — пройти курс", — сообщил Трамп в интервью журналистке Шэрил Аткиссон, выдержка из которого была опубликована в Twitter новостной программы Full Measure.
Известно, что курс приема препарата глава США проходил две недели.
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