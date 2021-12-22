На Украине опровергли данные Шойгу о химоружии США в Донбассе

В Киеве прокомментировали заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о готовящейся военными США провокации с химическим оружием в ЛДНР. По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, российский министр сообщил ложные данные.

Как подчеркнул Николенко, Украина опровергает информацию, которую Шойгу озвучил в ходе заседания коллегии Минобороны РФ. Тогда министр подчёркивал, что военные американских частных компаний обучают украинских солдат. Также стало известно, что на территорию Донбасса в контейнерах привезли неизвестные химические вещества.

"Очередные примеры массированной российской дезинформации. Россия продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейших провокаций её войск на украинской территории", — сообщил Николенко, слова которого приводит Telegram-канал "Политика Страны".

В Госдепе США отреагировали на предупреждения Шойгу раньше, чем на Украине. Вашингтон тоже опроверг данные о вероятной провокации с химоружием в неподконтрольных Киеву республиках.

"Мы призываем Россию прекратить использовать ложную и провокационную риторику, предпринять действенные меры для деэскалации напряжённости, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий", — написал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

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