В Госдепе ответили на заявление Шойгу о подготовке США провокации в Донбассе

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал высказывания главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о готовящихся американскими военными провокациях с химоружием в Донбассе.

В своём Twitter-аккаунте Прайс заявил, что Россия должна прекратить использование "ложной и провокационной риторики". По его словам, именно власти РФ нагнетают напряжённость на востоке Украины.

"Мы призываем Россию прекратить использовать ложную и провокационную риторику, предпринять действенные меры для деэскалации напряжённости, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий", — написал пресс-секретарь Госдепа.

Ранее в Пентагоне отметили, что слова Шойгу не соответствуют действительности.

21 декабря руководитель Минобороны РФ сообщил о готовящейся провокации с помощью химических компонентов. Он подчеркнул, что к этому причастны военные компании из США. По информации министерства, сейчас в Донецкой области находятся около 120 американских военнослужащих, которые работают со спецназом Украины.

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