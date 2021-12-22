В Пентагоне опровергли слова Шойгу о химоружии на востоке Украины

В Пентагоне заявили, что высказывания руководителя Минобороны РФ Сергея Шойгу о провокациях с химоружием на востоке Украины, готовящихся американскими военными, не соответствуют действительности.

По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, министр обороны Ллойд Остин ещё не разговаривал с Шойгу по поводу обострения напряжённой ситуации в Донбассе.

Он также добавил, что частные военные компании США не занимаются провокациями в этом регионе.

"Заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности", — сказал Кирби в ходе брифинга.

Ранее глава Минобороны РФ в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что в Донецкой области на востоке Украины расположились порядка 120 сотрудников американских ЧВК, чтобы совершать "провокации в городах Авдеевка и Красный Лиман". Шойгу подчеркнул: США доставили резервуары с "неустановленными химическими компонентами".

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