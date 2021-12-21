Выступая на брифинге в Женеве, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус акцентировал внимание на том, что грядущие праздничные дни повлекут за собой увеличение числа случаев заражения коронавирусом и вполне могут спровоцировать новую мощную волну пандемии.
По его словам, если прогноз сбудется, нас ждёт "большое количество смертей и дополнительная нагрузка на системы здравоохранения".
"Мы все устали, но прямо сейчас надо удвоить глобальные усилия по борьбе с распространением коронавируса, которое ускорилось этой зимой после появления "омикронного" варианта. Остановить пандемию окончательно может только 70-процентный коллективный мировой иммунитет. С этой задачей справится вакцинация", — сказал глава ВОЗ.
При этом он напомнил, что "растущее социальное смешение" в праздничные дни приведет к росту случаев COVID-19 в ряде стран.
"Мы все хотим провести время с друзьями и семьей. Мы все хотим вернуться к нормальной жизни. Самый быстрый путь к этому заключается в том, чтобы все мы принимали трудные решения, которые должны быть приняты, чтобы защитить себя и других", — подчеркнул Гебрейесус.
В связи с этим руководитель ВОЗ посоветовал "отменить празднования сейчас и отпраздновать позже":
"Это лучше, чем праздновать сейчас и плакать позже".
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