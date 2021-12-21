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ВОЗ: омикрон - самый "летучий" и мобильный штамм COVID-19

Здоровье

ВОЗ вынесла вердикт по "омикрону": этот штамм распространяется быстрее прочих вариантов.

ВОЗ: омикрон - самый "летучий" и мобильный штамм COVID-19

Об этом на брифинге в Женеве сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, "мобильность" омикрона — не самое опасное его качество. Существует вероятность, что заражаться этим штаммом будут даже те, у кого есть иммунитет к коронавирусу — переболевшие и привитые.

Напомним, омикрон впервые выявили в ЮАР в ноябре. В его S-белке содержатся десятки мутаций, что и объясняет его патогенность (способность проникать в клетки организма человека).

Сейчас правительства ряда стран начали вводить блокировки, чтобы предотвратить волну заражений омикроном. Параллельно с этим в обществе растёт недовольство проводимой антипандемической политикой. А группа активистов из Великобритании, возглавляемая вице-президентом компании Pfizer, подала иск в Международный уголовный суд против не только своего премьера Бориса Джонсона, но и главы ВОЗ.

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Вирусолог раскрыл ГЛАВНЫЙ МИФ о новом штамме «ОМИКРОН»
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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