На Украине заявили, что Путин не враг, и нападения России можно не ждать

Россия любит Украину, президент РФ Владимир Путин знает, что украинцы — это братский народ, нападения не будет, заявила актриса и режиссёр Любовь Титаренко.

В последнее время западные страны постоянно обвиняют Россию в эскалации на границе Украины. Представители власти с российской стороны уже не раз отвечали, что никакой подготовки к "вторжению" не ведётся.

"Путин не нападёт, Украина, не переживайте. Он не враг. И Россия любит Украину, там живёт наш братский народ, такой же, как живёт братский народ в Белоруссии", — передаёт РИА Новости слова актрисы.

Титаренко также уверена и в авторитете российского лидера на международной площадке. По её мнению, Россия в настоящий момент имеет реальное влияние на политическую ситуацию, и без Путина не решается ни одна глобальная проблема.

Ранее Путин ответил на провокационный вопрос о "нападении" России на Украину. Он заметил, что РФ ведёт миролюбивую внешнюю политику, однако вправе обеспечивать безопасность своих территорий.

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