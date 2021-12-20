EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Весь мир носит российские бриллианты индийской огранки
Альтштейн рассказал, через какой период умирает заболевший COVID-19
В Забайкалье разрешили проводить банкеты в ресторанах
Байден дал "своим" четыре недели, чтобы предотвратить вторжение РФ на Украину
Боррель: ЕС не ясны конечные цели РФ, кроме как "угрожать и ослаблять Украину"
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Всемирный банк прогнозирует всплеск инфляции в России в 2022 году: шок экономики
В Москве начали действовать новые сроки для ПЦР-тестов и QR-кодов
Польский солдат-перебежчик рассказал в Белоруссии, как расстреливают мигрантов

Техас возобновляет любимый проект Трампа: достраивает стену

Мир

Американский штат Техас возобновил строительство стены на своей границе с Мексикой.

Техас возобновляет любимый проект Трампа: достраивает стену

Напомним, инициатором проекта был экс-президент Дональд Трамп, заявлявший, что цель его — остановить незаконный оборот наркотиков и нелегальных иностранцев через территорию штата.

Губернатор Грег Эбботт заявил, что бригады уже возводят более 100 ярдов (94,5 метра) стен, изготовленных из тех же 30-футовых (9,1 м) стальных столбов, "которые использовала администрация Трампа". Это, по его словам, "ежедневная норма".

Эббот отметил, что штат добился "беспрецедентного” прогресса в продвижении строительных работ всего через шесть месяцев после начала работ.

"Мы не теряли времени даром в течение шести месяцев с тех пор, как было дано это обещание, — сказал Эббот. — Сегодняшний день не только представляет собой первую фазу пограничной стены Техаса, но и служит важной вехой в наших усилиях по борьбе с незаконной иммиграцией, прекращению контрабанды наркотиков и людей, и обеспечению безопасности наших общин”.

В дополнение к использованию тех же строительных материалов, выбранных администрацией Трампа, в Техасе работают одни и те же бригады. Эбботт сказал, что прогресс идет даже быстрее, чем при предыдущих федеральных усилиях, потому что Техасу принадлежит большая часть земель вдоль его 1254-мильной границы с Мексикой. Частные землевладельцы пожертвовали для этого проекта около 100 миль (161 км) территорий.

Напомним, проектная стоимость стены на границе — $3 млрд. Как и другие губернаторы-республиканцы, техасский глава ранее обвинил политику "открытых границ” президента Джо Байдена в рекордном потоке мигрантов.

По данным таможенного и пограничного патруля США, количество задержаний нелегальных нарушителей границы за последний финансовый год федерального правительства, закончившийся 31 сентября, выросло почти в четыре раза и составило 1,73 миллиона человек. Администрация Байдена прогнозирует, что в календарном 2021 году будет зарегистрировано более двух миллионов задержаний.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Первые указы Байдена. Главное
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Весь мир носит российские бриллианты индийской огранки
Депутата Магаданской области, обвиняемого в незаконной охоте, нашли мёртвым
Ведьмы, казнённые 300 лет назад, будут посмертно помилованы
Альтштейн рассказал, через какой период умирает заболевший COVID-19
Техас возобновляет любимый проект Трампа: достраивает стену
Экс-министр Милованов: инвесторы начнут паниковать и выводить из Украины деньги
Экс-советник Ашрафа Гани назвал главную ошибку своего босса
В Забайкалье разрешили проводить банкеты в ресторанах
Байден дал "своим" четыре недели, чтобы предотвратить вторжение РФ на Украину
Боррель: ЕС не ясны конечные цели РФ, кроме как "угрожать и ослаблять Украину"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова

Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о "ловушке" для взаимоотношений Москвы и Анкары.

В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Шоу-бизнес
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Общество
Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников
Мир. Новости мира
В Минобороны Германии предупредили о санкциях против Путина и его окружения
Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов Ирина Шлионская Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам Ирина Шлионская Любовь Степушова Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен Любовь Степушова
Здоровье
Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19
Мир. Новости мира
Мигранты рассказали, как пересекают границу Польши и попадают в Германию
Гинцбург назвал допустимое количество ревакцинаций "Спутником V"
Общество
Гинцбург назвал допустимое количество ревакцинаций "Спутником V"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников