Техас возобновляет любимый проект Трампа: достраивает стену

Американский штат Техас возобновил строительство стены на своей границе с Мексикой.

Напомним, инициатором проекта был экс-президент Дональд Трамп, заявлявший, что цель его — остановить незаконный оборот наркотиков и нелегальных иностранцев через территорию штата.

Губернатор Грег Эбботт заявил, что бригады уже возводят более 100 ярдов (94,5 метра) стен, изготовленных из тех же 30-футовых (9,1 м) стальных столбов, "которые использовала администрация Трампа". Это, по его словам, "ежедневная норма".

Эббот отметил, что штат добился "беспрецедентного” прогресса в продвижении строительных работ всего через шесть месяцев после начала работ.

"Мы не теряли времени даром в течение шести месяцев с тех пор, как было дано это обещание, — сказал Эббот. — Сегодняшний день не только представляет собой первую фазу пограничной стены Техаса, но и служит важной вехой в наших усилиях по борьбе с незаконной иммиграцией, прекращению контрабанды наркотиков и людей, и обеспечению безопасности наших общин”.

В дополнение к использованию тех же строительных материалов, выбранных администрацией Трампа, в Техасе работают одни и те же бригады. Эбботт сказал, что прогресс идет даже быстрее, чем при предыдущих федеральных усилиях, потому что Техасу принадлежит большая часть земель вдоль его 1254-мильной границы с Мексикой. Частные землевладельцы пожертвовали для этого проекта около 100 миль (161 км) территорий.

Напомним, проектная стоимость стены на границе — $3 млрд. Как и другие губернаторы-республиканцы, техасский глава ранее обвинил политику "открытых границ” президента Джо Байдена в рекордном потоке мигрантов.

По данным таможенного и пограничного патруля США, количество задержаний нелегальных нарушителей границы за последний финансовый год федерального правительства, закончившийся 31 сентября, выросло почти в четыре раза и составило 1,73 миллиона человек. Администрация Байдена прогнозирует, что в календарном 2021 году будет зарегистрировано более двух миллионов задержаний.

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