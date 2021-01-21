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Байден начал с "заморозки" "стены Трампа": Мексика ликует

Мир

Приостановка возведения знаменитой стены, называемой часто "стеной Трампа" (располагается на границе с Мексикой), вызвала бурное одобрение в Мехико.

Байден начал с "заморозки" "стены Трампа": Мексика ликует

По данным, которые представил в Twitter глава мексиканского МИД Марсело Эбрард, помимо приостановки стройки команда Байдена также готова изменить миграционную политику в пользу защиты детей мигрантов и проработать вопросы двойного гражданства.

"Как несколько лет назад президент [Мексики Андрес Мануэль] Лопес Обрадор написал Джозефу Байдену, который теперь стал президентом, мосты открывают путь к сотрудничеству и пониманию", — уверен Эбрард.

Также Байден успел отменить режим ЧС, который был придуман Трампом и действовал на границе США и Мексики. Отказ от строительства стены, по данным издания The Washington Post, поможет сэкономить минимум 2,6 млрд долларов.

 

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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