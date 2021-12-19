Омикрон-штамм пробьёт иммунитет американцев, заявил инфекционист

Иммунолог и главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что опасный омикрон-штамм в ближайшее время атакует американцев. Ожидается большое количество заболевших, новая разновидность коронавируса займёт в стране доминирующую позицию.

"Мы можем ожидать, что в следующие несколько недель… вариант "омикрон", скорее всего, станет доминирующим в нашей стране. Будет множество заражений, пробивающих иммунитет. Это наверняка", — передаёт CNBC его слова.

Фаучи серьёзно переживает за жизнь граждан, которые ещё не прошли вакцинацию против коронавируса. Он пояснил, что они находятся в опасности, ведь этот штамм крайне заразен.

"Они очень уязвимы. Мы столкнулись с высокотрансмиссивным вирусом", — предупредил эксперт.

Ранее специалисты ВОЗ объяснили, в чём опасность омикрон-штамма. Оказалось, что он способен снижать антитела, поэтому так заразен. Заболеть могут люди даже с очень хорошим иммунитетом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.