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Эксперт Ризванов: омикрон-штамм может стать природной вакциной

Здоровье

Новый омикрон-штамм коронавируса может стать естественной вакциной для людей, однако есть опасность серьёзных осложнений, заявил Альберт Ризванов, директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета.

Эксперт Ризванов: омикрон-штамм может стать природной вакциной

Он рассказал, что высокая заразность омикрон-штамма и его низкая патогенность позволит этой разновидности стать природной вакциной. Но её опасность будет в разы выше, чем традиционная прививка, ведь могут возникнуть непредвиденные осложнения, заметил эксперт.

"Действительно, есть вероятность, что омикрон и подобные ему штаммы коронавируса потеряют в тяжести вызываемого ими заболевания, то есть станут менее патогенными, но более заразными. И это сделает их похожими на аттенуированные вакцины — препараты, содержащие в своём составе живой, но ослабленный вирус", — передаёт ТАСС слова Ризванова.

Он ещё раз сделал акцент на том, что не стоит теперь воспринимать омикрон-штамм как панацею, ведь у людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями последствия заражения новым штаммом могут быть очень тяжёлыми.

Ранее стало известно, что можно заразиться сразу двумя штаммами коронавируса. Об этом рассказал эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
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