Эксперт Хафизов: Можно заразиться сразу двумя штаммами коронавируса

Учёные обнаружили, что человек может заразиться двумя штаммами коронавируса в одно время, но их скорость распространения внутри организма будет разная, а значит, одна разновидность победит другую. Об этом сообщил Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

"Возможно заражение несколькими штаммами одновременно. При этом скорость размножения вируса внутри организма пациента может быть разная. То есть вы заразитесь двумя, но какой-то из них начнёт побеждать", — передаёт ТАСС его слова.

Хафизов сделал акцент на том, что лучшая защита от вируса с любой мутацией — это вакцинация. Он заметил, что вирус в целом остаётся прежним.

Ранее стало известно, что в России выявлены два первых случая заражения омикрон-штаммом. Заболевшие прибыли из ЮАР и находятся в обсерваторе.

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