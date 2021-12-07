EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Более трёх миллиардов рублей направят на ремонт дорог в России
Кандидат в президенты Франции назвал законной реакцию РФ на приближение НАТО
В Совфеде назвали "национальной забавой" решение США бойкотировать Олимпиаду
Зеленский не стал упоминать Красную Армию в поздравлении ВСУ
Посол Дании: химоружие у Борнхольма не должно помешать «Северному потоку-2»
В Польше рассказали, сколько ещё мигрантов остаются на территории Белоруссии
Посол Дании описал отношения РФ и НАТО: "Не выглядят хорошо"
Мэр Полтавы попал в базу "Миротворца" после заявлений о ситуации в Донбассе
Глава ЦРУ Бёрнс признался, что во время работы в Москве стал седым

Эксперт Хафизов: Можно заразиться сразу двумя штаммами коронавируса

Здоровье

Учёные обнаружили, что человек может заразиться двумя штаммами коронавируса в одно время, но их скорость распространения внутри организма будет разная, а значит, одна разновидность победит другую. Об этом сообщил Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Эксперт Хафизов: Можно заразиться сразу двумя штаммами коронавируса

"Возможно заражение несколькими штаммами одновременно. При этом скорость размножения вируса внутри организма пациента может быть разная. То есть вы заразитесь двумя, но какой-то из них начнёт побеждать", — передаёт ТАСС его слова.

Хафизов сделал акцент на том, что лучшая защита от вируса с любой мутацией — это вакцинация. Он заметил, что вирус в целом остаётся прежним.

Ранее стало известно, что в России выявлены два первых случая заражения омикрон-штаммом. Заболевшие прибыли из ЮАР и находятся в обсерваторе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вирусолог раскрыл ГЛАВНЫЙ МИФ о новом штамме «ОМИКРОН»
Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Тридцать лет Беловежским соглашениям: СССР можно было спасти
Кандидат в президенты Франции назвал законной реакцию РФ на приближение НАТО
В Совфеде назвали "национальной забавой" решение США бойкотировать Олимпиаду
Зеленский не стал упоминать Красную Армию в поздравлении ВСУ
Посол Дании: химоружие у Борнхольма не должно помешать «Северному потоку-2»
В Польше рассказали, сколько ещё мигрантов остаются на территории Белоруссии
Посол Дании описал отношения РФ и НАТО: "Не выглядят хорошо"
Мэр Полтавы попал в базу "Миротворца" после заявлений о ситуации в Донбассе
Глава ЦРУ Бёрнс признался, что во время работы в Москве стал седым
Mash: глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил с собой
Популярное
Общество
Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья

Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.

Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Мир. Новости мира
Минздрав Японии расширяет список "побочек" COVID-вакцин
Здоровье
ВОЗ раскрыла данные по смертности от омикрон-штамма COVID-19
Анжела Якубовская Екатерина Калужникова: "Семья Романовых не заслуживала такой страшной участи" Анжела Якубовская Василий Амирджанов В РПЦ назвали инспираторов QR-протестов Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Почему деньги в России называют "бабками" Дмитрий Соколов
Недвижимость
Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона
Экономика и бизнес
"В Офисе президента переполох": Украину могут обязать выплатить $3 млрд России
Палеонтолог привёл аргументы того, что человечество скоро вымрет как вид
Эврика! - Наука
Палеонтолог привёл аргументы того, что человечество скоро вымрет как вид
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников