Заболевшие омикрон-штаммом не уедут из ЮАР, заявили в посольстве

Посольство Южно-Африканской Республики в России сделало заявление о том, что заболевшим новым омикрон-штаммом коронавируса не дадут покинуть страну. Согласно рекомендациям ВОЗ, для предотвращения распространения инфекции они останутся на территории ЮАР.

"ЮАР следует рекомендациям ВОЗ и обеспечивает соблюдение протоколов по охране здоровья от COVID-19 во время путешествий. Ни одному инфицированному человеку не разрешается покидать страну", — передаёт РИА Новости сообщение посольства.

Накануне Роспотребнадзор сообщил о первых двух случаях заражения омикрон-штаммом, выявленных на территории России. Заболевшие прибыли из ЮАР и находятся в обсерваторе.

Ранее стало известно, что можно заразиться сразу двумя штаммами коронавирусной инфекции. Однако в организме человека разновидности будут иметь разную скорость размножения, а значит одна сможет победить другую. Об этом рассказал эксперт Камиль Хафизов.

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