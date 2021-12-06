В России выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Омикрон-штамм пришёл на территорию России. Роспотребнадзор сообщил о первых двух случаях заражения новой разновидностью коронавируса.

Ведомство отметило, что двое заболевших прибыли из ЮАР. У них подтвердили заражение омикрон-штаммом.

"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведённого ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтверждён штамм "омикрон"", — передаёт РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что омикрон-штамм придёт на территорию Российской Федерации, только нужно понять, когда именно.

Pravda.Ru писала, что помощник президента РФ Максим Орешкин назвал три сценария развития эпидемиологической ситуации в мире после выявления омикрон-штамма. Он рассказал подробно о каждом из них. По его мнению, наиболее позитивный сценарий является наименее вероятным.

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