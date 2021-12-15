CNBC: аудитория Instagram составляет 2 миллиарда пользователей

Два миллиарда человек со всего мира пользуются социальной сетью Instagram. В 2018 году это число составляло 1 миллиард.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на сотрудников компании Meta, которая владеет соцсетью.

Как сообщает телеканал, аудитория Instagram достигла 2 миллиардов пользователей примерно за неделю до переименования Facebook в Meta в октябре 2021 года.

Сеть Instagram Facebook выкупил в 2012 году. Отмечается, что "молодая" китайская соцсеть TikTok достигла показателя в 1 миллиард пользователей за 3 года.

В США считают, что Instagram может оказывать травмирующее влияние на психику детей. В докладе соцсети было указано, что более 30% девушек-подростков чувствуют угнетённость после просмотра новостной ленты. Конгресс США ведёт расследование.

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