Женщине вынесли предупреждение в Facebook за слово "хохлома"

Сотрудники Facebook снова не смогли разобраться в тонкостях русского языка и увидели в слове "хохлома" проявление ненависти по национальному признаку.

На этот раз детище Марка Цукерберга ополчилось на старинный русский народный промысел. Как пишет в своём Telegram-канале журналистка Божена Рынска, россиянке пришло предупреждение от администрации Facebook.

Социальная сеть расценила мирный пост интернет-пользователя как агрессивный выпад в адрес жителей Украины. Женщина всего лишь написала о судьбе Хохломской фабрики в своём аккаунте, и ей пришло строгое уведомление.

"Публикация, которую вы разместили в течение прошлого года, нарушала наши нормы", — гласит информация Facebook.

Рынска прокомментировала инцидент.

"Цукербан в своём репертуаре. Теперь за слово хохлома прилетело", — написала светская обозревательница.

Ранее стремление к политкорректности администрации Facebook серьёзно осложнило жизнь бывшего члена сборной России по футболу Дмитрия Хохлова. Он даже обратился в суд с иском против соцсети, которая трактует его фамилию как оскорбление граждан Украины.

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