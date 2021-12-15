Россиянину дали пожизненный срок в ФРГ за убийство гражданина Грузии

В Берлине суд вынес приговор россиянину по обвинению в убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

Как сообщил корреспондент ТАСС из зала суда, 56-летнего обвиняемого в преступлении, который проходил по делу как Вадим Красиков, приговорили к пожизненному заключению.

Хангошвили был убит в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит в августе 2019 года. Убийца подъехал к потерпевшему на велосипеде и дважды выстрелил в него, после чего попытался избавиться от улик, но сделать это не успел. Мужчину задержали, когда он направлялся к станции городской электрички "Бельвю". У него нашли пистолет Glock, а также российский паспорт на имя Вадима Соколова.

Немецкие следователи полагали, что Хангошвили, участвовавший в конфликте в Чечне на стороне боевиков, был убит по поручению российских властей. Сообщается, что суд согласился с этим утверждением, хотя в РФ неоднократно отвергали свою причастность к произошедшему.

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