Рамзан Кадыпров может иметь отношение к смерти Зелимхана Хангошвили в августе этого года в Берлине. К таким выводам пришли немецкие СМИ.
В статье издания Bild отмечается, что Хангошвили был убит 23 августа — то есть в день рождения отца Рамзана, Ахмата Кадырова. Убитый считался близким соратником Шамиля Басаева, а именно Басаев взял на себя ответственность за террористический акт, приведший к смерти Ахмата Кадырова в 2004 году.
Также, по мнению авторов немецкого издания, псевдоним предполагаемого убийцы Вадима Красикова, Соколов, отсылает к одному из капитанов российских войск, погибших в Чечне.
Теперь, заявляет Bild, западные спецслужбы ищут другие подходящие фамилии, под которыми "убийцы, посланные Кадыровым и ГРУ", могли бы отправиться карать бывших полевых командиров Чеченской войны.
"Правда.Ру" напоминает, что из-за якобы недостаточного содействия российской стороны в расследовании смерти Хангошвили Германия на днях выслала двух сотрудников российского посольства.
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