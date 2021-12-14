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Экс-советник Путина рассказал украинцам, чего им ждать от "обновлённого" Байдена

Мир

Риторика Вашингтона по отношению к странам, входящим в зону интересов Москвы, поменялась после разговора Джо Байдена и Владимира Путина - США словно "прониклись" безопасностью России.

Экс-советник Путина рассказал украинцам, чего им ждать от "обновлённого" Байдена

Так заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" (ТК "Украина 24") российский экономист Андрей Илларионов.

По его словам, Байден "уже стал реализовывать требования Путина", чтобы Украину не приняли в НАТО. Ведь, по сути, все условия, которые должен выполнить Киев, чтобы войти в блок, — "фикция" и повод, чтобы её туда не пускать.

"По уровню коррупции дела на Украине обстоят лучше, чем в целом ряде стран, которые уже состоят в НАТО или являются хотя бы кандидатами в члены", — отметил Илларионов, подчеркнув, что "изменившаяся риторика" означает одно: Байден теперь заодно с Путиным и, вероятно, они уже проговорили некий "пакт безопасности" в Европе, который американский президент будет обсуждать с "малым НАТО", прежде чем дать политические гарантии для России.

Санкции против 35 российских чиновников, которые обвиняются и в коррупции, и в агрессивном поведении, — сняты. Санкции против внешнего долга России — сняты. Все это сделано администрацией Байдена. И сделано немало", — констатировал Илларионов.

В то же время он отметил, что никаких реплик о гарантии безопасности Украине со стороны Белого дома после "того разговора" не звучало.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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