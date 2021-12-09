Политолог Кедми: Байден прощупывал, где проходят границы терпения Путина

Ситуация на международной арене сегодня приблизилась к некоей точке невозврата — политические дискуссии, кажется, могут привести к тому, что одна из ядерных держав обрушит на противников мощь имеющегося у неё арсенала.

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Ведь в новых военных доктринах стран, владеющих таким оружием, заявлено, что для принятия решения о его применении необязательно должно быть ядерное нападение на страну, достаточно "серьёзной опасности для государства".

Кто и как может принимать решение о "серьёзности угрозы государству" и возможности применить "превентивно" ядерное оружие? И насколько такой сценарий реален и близок к реализации?

Об этом главреду Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал израильский политолог Яков Кедми.

По словам экс-руководителя израильской спецслужбы "Натив", если данный сценарий обусловлен военной доктриной, значит, он возможен. А дальше всё зависит от обстановки. И это одна из причин, по которой Штаты очень нервничают, а Байден всё время подчёркивает: "Нам нужна определённость в отношениях с Россией".

— Какая определённость ему нужна?

— На что он получит ответ, намного превосходящий его способность выстоять, сдержать удар. Определённость в отношении того, где границы терпения России проходят.

— Как далеко они могут зайти и что им за это будет? Вы говорите об этом?

— Что им за это будет, они знают. А как далеко, где кончается точка терпения России, — никак не поймут.

Что за это будет — на это ответил уже давно российский президент, сказавший, что при малейшей угрозе страна атакующая будет уничтожена до того, как её ракеты достигнут территории России. И что никто не будет выяснять, какой мощности и какого вида боеголовки на этих ракетах. Одна ракета "Томагавк", которая летит в направлении России, может быть достаточна теоретически для российского президента, чтобы уничтожить не только тот корабль и подводную лодку, откуда была послана ракета, но и штаб, который дал этот приказ, и командование, которое находится в Соединённых Штатах.

Теперь вопрос: когда и за что "прилетит".

Вероятнее всего, для этого он и пошёл на этот онлайн-разговор (встреча Путина и Байдена 7 декабря. — Прим.ред). Я думаю, что российский президент в этом вопросе готов очертить Соединённым Штатам границы своего терпения.