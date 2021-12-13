Читатели британской газеты Daily Mail поддержали слова президента России Владимира Путина о геноциде в Донбассе.
Один из пользователей написал, что Украина совершала военные преступления в Донбассе, когда бомбила жилые кварталы и убивало множество людей.
Читатель с ником PowerRanger459 напомнил, что Великобритания устраивала геноцид коренных жителей в Индии, на Ближнем Востоке, в Америке и Австралии
Комментатор c1d написал, что помнит пропаганду против России с детства. Он вспомнил "плохих русских парней" в фильмах о Джеймсе Бонде" и постоянную критику России в СМИ. c1d призвал открыть глаза и увидеть, что на самом деле происходит.
"От лицемерия Запада захватывает дух. Россия создала Украину, и после распада СССР просто защищает свои интересы. Это ничто по сравнению с тем, как США вторгаются в такие отдаленные государства, как Ирак, Сирия и Афганистан", — написал Overseas View.
Он добавил, что для вторжения в другие страны США используют удобные предлоги — "нарушение прав человека" и "защита собственной безопасности". Однако в реальности Вашингтон интересует только добыча нефти и деньги, подчеркнул Overseas View.
Читатель Daily Mail с ником Scotty828 выразил солидарность с Путиным и призвал Великобританию убрать свои войска из Украины.
Ранее на встрече с правозащитниками президент России заявил, что происходящее в двух восточных регионах Украины "очень напоминает" геноцид.
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