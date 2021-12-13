Путин: Украина проводит политику дискриминации русскоязычного населения

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Среди прочих тем стороны обсудили ситуацию на Украине.

Британский премьер выразил обеспокоенность по поводу стягивания российских войск к границам Украины. В ответ Путин сказал, что Киев целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения и применяет запрещённые Минскими соглашениями "тяжёлые вооружения и ударные беспилотники". Его цитирует РИА Новости.

Всё это происходит на фоне военного освоения Украины странами НАТО, что угрожает безопасности РФ, отметил российский лидер. Также президент России обратил внимание на дискриминацию русскоязычного населения на Украине.

Путин призвал как можно быстрее выработать чёткие международно-правовые договоренности, которые бы исключили продвижение НАТО к российским границам и размещение странами альянса на Украине наступательного вооружения.

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