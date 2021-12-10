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Путин согласен: ситуация на Донбассе "напоминает" геноцид

Политика

То, что сейчас происходит в двух восточных регионах Украины, “очень напоминает” геноцид, заявил президент России Владимир Путин.

Путин согласен: ситуация на Донбассе "напоминает" геноцид

Это признание прозвучало во время заседания Российского совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором обсуждался широкий круг вопросов, начиная с вакцинации от коронавируса и заканчивая тюремной реформой, как ответ Кириллу Вышинскому. Журналист поднял вопрос о двух регионах на востоке Украины, где, по его словам, русскоязычное население подверглось геноциду.

“То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами очень хорошо видим, мы знаем, - ответил Путин. — Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы говорили”.

Путин назвал русофобию первым шагом на пути к геноциду, но отметил, что меры, принятые в ответ, должны быть “очень точными”, чтобы не размыть концепцию. Они также должны “отражать реальность происходящих событий”.

“Давайте еще подумаем об этом”, - заключил он.

  • Вышинский - бывший глава РИА Новости-Украина, который провел более года в украинской тюрьме после того, как Киев обвинил его в государственной измене и ведении “гибридной информационной войны” от имени Москвы из-за его репортажей с Донбасса.

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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