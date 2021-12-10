Захарова о решении экстрадировать Ассанжа в США: "Людоедское мировоззрение"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение Апелляционного суда Англии и Уэльса разрешить экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Также дипломат заметила, что это произошло в Международный день прав человека.

Вместе с этим Захарова отметила, что подобное решение Лондон принял в день завершения "саммита демократий", который организовали США. Это мероприятие осудили в МИД РФ и Госдуме за попытки навязать свои порядки другим странам, а также вмешаться в их внутренние дела.

"Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема", — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Не только в России, но и во Франции отрицательно отреагировали на решение британских правоохранителей. Кандидат в президенты от партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон пристыдил Великобританию.

"Отвратительное решение англичан о высылке Ассанжа в США. Убийство под видом суда. Позор тем, кто это допускает", — заявил Меланшон в Twitter.

Ранее суд в Лондоне удовлетворил апелляцию Минюста США по делу об экстрадиции Ассанжа. По мнению правоохранителей, он не покончит с собой в американской тюрьме.

В США Ассанжа признали государственным изменником за публикацию данных о военных преступлениях и коррупции среди политиков. Ему грозит 175 лет тюремного заключения.

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