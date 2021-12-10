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Суд в Лондоне разрешил экстрадицию создателя WikiLeaks Ассанжа в США

Мир

Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию Минюста США по делу об экстрадиции журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Разбирательство продолжится в Вестминистерском магистратском суде.

Суд в Лондоне разрешил экстрадицию создателя WikiLeaks Ассанжа в США

После решения суда в Великобритании судьба Ассанжа зависит от выводов министра внутренних дел. Он объявит, отправят ли журналиста в США, где его обвиняют в государственной измене и требуют 175 лет лишения свободы.

"Суд отверг разного рода критику представителей Ассанжа по поводу заверений, которые дала прокуратура США, и пришёл к выводу, что они достаточны для того, чтобы снять обеспокоенность, которая легла в основу решения окружного судьи", — объяснили правоохранители, слова которых приводит ТАСС.

Ранее во время заседания суда 27 октября сторонники Ассанжа устроили митинг. Они призывали освободить их героя и скандировали лозунг "журналистика — это не преступление". Обвиняемый распространял информацию о шпионских скандалах, преступлениях военных и коррупции среди политиков. Вестминстерский магистратский суд отказывался экстрадировать Ассанжа из-за угрозы его самоубийства.

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Я – Джулиан Ассанж
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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