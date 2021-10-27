Высокий суд Лондона начал рассматривать апелляцию Министерства юстиции Америки по делу об экстрадиции журналиста-расследователя Джулиана Ассанжа, который создал организацию WikiLeaks.
По словам адвоката Ассанжа Эдварда Фицджеральда, его подзащитный не присутствует на слушания. Причины юрист пока не раскрыл. При этом разоблачитель собирался следить за процедурой по видеосвязи. Как сообщил ТАСС, журналист оказался в тюрьме в 2019 году. Это случилось из-за властей Эквадора, которые спустя семь лет предоставления убежища отказались продолжать поддерживать обвиняемого.
Если Ассанжа экстрадируют из Британии, в Америке его могут посадить на 175 лет за государственную измену. Предполагаемый преступник публиковал секретные данные о шпионских скандалах, коррупции во власти и военных преступлениях.
Возле здания суда собрались сторонники Ассанжа, они принесли с собой плакаты с изображениями разоблачителя и следующими словами:
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