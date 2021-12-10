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Россиянин получил четыре года тюрьмы в США за вирусные сайты

Мир

Суд в Коннектикуте приговорил россиянина Олега Кошкина к четырём годам тюремного заключения в американской тюрьме. По сообщению Минюста Штатов, гражданин РФ распространял сайты с замаскированными вредоносными вирусами.

Россиянин получил четыре года тюрьмы в США за вирусные сайты

Обвинение запросило для Кошкина больший срок, но суд оставил решение о заключении на 48 месяцев.

"В течение нескольких лет Кошкин и его сообщники работали над тем, чтобы обходить наши самые базовые системы киберзащиты для распространения вредоносных программ в поистине мировом масштабе", — цитирует представителей американского суда ТАСС.

Кроме этого, по информации американской "фемиды", Кошкин действовал в сговоре с Олегом Левашовым, которого тоже осудили за аналогичное преступление. Левашов получил 33 месяца тюрьмы и заплатить штраф в размере 3,5 миллионов долларов. По сообщению стороны обвинения, вместе подельники распространили более вредоносные программы в порядка 200 тысяч компьютеров по всему миру.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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