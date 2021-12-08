Между Россией и Германией остаются сложные отношение, заявил посол ФРГ

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр рассказал, что между двумя странами остаются сложные отношения, а позиции по важным политическим вопросам являются абсолютно противоположными друг другу. Однако обе стороны готовы искать подходы к решению этой проблемы, заметил он.

"Мы все знаем, что отношения между нашими странами в отношении центральных политических вопросов достаточно сложны, то есть наши правительства по важным политическим вопросам придерживаются противоположных позиций", — передаёт РИА Новости его слова.

Посол признал, что нужно время, чтобы Россия и Германия пришла к общему знаменателю. По его мнению, и в Москве, и в Берлине власти открыты и готовы к диалогу, и уже начинают постепенно двигаться в этом направлении.

"С немецкой стороны это отражается и в новом коалиционном договоре", — отметил он.

Ранее глава Свободной демократической партии ФРГ Кристиан Линднер заявил, что для Германии важны торговые и экономические отношения с Россией, но безопасность её партнёров в Восточной Европе для ФРГ в приоритете.

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