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Автор Антон Куликов

Германию призвали перестать церемониться с Россией

Мир

В германском издании Frankfurter Allgemeine Zeitung призвали прекратить политику умиротворения России, которую якобы проводит Берлин. По мнению автора статьи Николаса Буссе, новому германскому правительству надо взять пример с президента США Джозефа Байдена, который объявил, что не признаёт "красных линий" России.

Германию призвали перестать церемониться с Россией

Статья, в общем-то, мало отличается от тех пропагандистских материалов о России, коих особенно много в западной прессе в последние недели.

Вот, например, герр Буссе полагает, что российский президент уже добился от Запада выполнения одного из двух своих требований. "Его военные вторжения на Украину и в Грузию практически исключили вступление этих двух стран в НАТО, хотя когда-то им это обещали", — делится автор своим открытием. Германия, к слову, была в числе тех стран, власти которых к приёму Украины и Грузии в НАТО относились скептически.

"Что же касается второго требования, здесь Кремль виноват сам: тот факт, что Запад приближает к границам России всё больше вооружений, является следствием нападений России на своих соседей. Сейчас Путин снова (косвенно) угрожает этим. Кто же станет заключать соглашение о "гарантиях безопасности" с таким человеком, а тем более с тем, кто так часто вводит в заблуждение и лжёт?" — сообщает автор статьи.

Правда Николас Буссе как-то игнорирует тот факт, что Латвия, Литва и Эстония стали членами НАТО в 2004 году. Наверное, по той причине, что он не укладывается в схему "это Кремль виноват".

По мнению автора статьи, российский президент хочет диктовать НАТО, где находятся границы альянса, а сам "вмешивается везде, где ему удобно, — от Америки и Европы до Ближнего Востока". Кроме того, он "отказывает соседним странам в свободном праве самим определять свою судьбу".

Насколько соседние с Россией страны вольны сами "определять свою судьбу" вполне наглядно показывают события 2013 года, когда при самой активной поддержке Запада начались протесты на Украине. А начались они после того, как тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписывать соглашение об Ассоциации Украины и Евросоюза.

Но как бы там ни было, автор статьи призывает новое германское правительство последовать примеру президента Джо Байдена и объявить о непризнании "красных линий" России.

"Надеемся, что новое правительство Германии последует этому примеру. Немецкая политика умиротворения раз за разом облегчает задачу Путину", — сообщает Николас Буссе.

Что касается будущего германского правительства, то новый канцлер социал-демократ Олаф Шольц заявил 7 декабря на пресс-конференции в Берлине об "обеспокоенности":

"Разумеется, мы в ФРГ, как и другие в Европе и США, с обеспокоенностью смотрим на передвижения войск, которые мы видим у украинской границы. Должно быть ясно, что сложилась бы неприемлемая ситуация, если бы появилась угроза Украине".

То есть высказался Шольц довольно сдержанно, не стал кидаться громкими заявлениями.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато грузия украина германия олаф шольц виктор янукович
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