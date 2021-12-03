Кристиан Линднер ответил, что мешает Германии сотрудничать с Россией

Для Германии важны торговые и экономические отношения с Россией, но безопасность её партнёров в Восточной Европе для ФРГ в приоритете. Такую точку зрения озвучил глава Свободной демократической партии ФРГ Кристиан Линднер, который может быть назначен министром финансов страны. Об этом рассказывает РИА Новости.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за действиями России, в том числе на границе с Украиной. Все должны знать, что мы хотим сотрудничества и торговли с Россией, но в случае сомнений интересы безопасности наших партнёров и друзей в Восточной Европе и уважение международного права для нас важнее", — такие слова Линднера приводит немецкая пресса.

Лидер Свободной демократической партии напомнил о важности газа и "Северного потока-2" для Германии, подчеркнув, что этот проект не должен становиться "геополитическим инструментом".

Запад в последнее время часто говорит об усилении агрессии со стороны России, которая якобы собирается напасть на Украину. Москву в свою очередь беспокоит усиление позиций НАТО в Европе. Российские власти многократно говорили, что никакой опасности ни для кого не представляют, но в то же время не позволят угрожать интересам РФ.

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