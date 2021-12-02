Немецкий политолог: в Германии чётко понимают, как нельзя себя вести с Россией

Немецкий политолог Александр Рар полагает, что у Германии и России много вызовов, которые предстоит решать совместными усилиями. И ФРГ нет необходимости постоянно извиняться перед Польшей и странами Прибалтики за особые отношения с Россией.

В Германии вскоре должно начать работу новое коалиционное правительство, возглавит которое социал-демократ Олаф Шольц. В связи с этим сейчас актуальной темой является то, какую политику будет вести это правительство в отношении России.

По мнению Александра Рара, именно в элитах Германии есть чёткое, твёрдое понимание того, что нельзя идти по пути конфронтации с Россией, необходимо договариваться.

"Теперь требуется от Германии одно — чтобы Германия эту точку зрения пробила в Европу и не извинялась постоянно перед Польшей и Прибалтикой за то, что она имеет особые отношения с Россией. И правильно, что имеет особые отношения с Россией, потому что эти отношения служат миру и стабильности во всей Европе, а не только для Германии. И так на это все надо смотреть", — сказал эксперт в эфире Youtube-канала Topinform.

В числе вызовов, которые стоят перед Россией и Германией, Александр Рар сказал, что "это разваливающийся Ближний Восток, это разваливающаяся Африка, это, конечно, климатические катаклизмы, это очень многие другие вопросы, это ослабление отношений в трансатлантическом обществе между Германией и Америкой — там будет очень много новых споров".

"Я думаю, что если Шольц действительно будет заниматься отношениями с Россией, будет консолидировать Европу, он должен будет по-другому посмотреть на восток и делать свои выводы", считает политолог.

"Поэтому здесь Германия, если она вместе с Францией хочет выстроить более автономную Европу, нужно также где-то искать примирения, а не новые конфликты с главным соседом на востоке, с Россией", — заявил Рар.

Судя по сообщениям германской прессы, новый канцлер не настроен выстраивать особые отношения с Россией, но собирается вести прагматичную политику. Однако надо заметить, что министром иностранных дел Германии в новом правительстве будет представитель партии "зелёных" Анналена Бербок.

Судя по её прошлым заявлениям, Бербок можно отнести к числу тех германских политиков, кто, очень мягко говоря, не симпатизирует России. Будучи депутатом бундестага, Бербок неоднократно выступала за то, чтобы остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2". Так что очень сложно сейчас сказать, получится ли наладить прагматичное сотрудничество с новым германским правительством.