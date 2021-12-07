Госдеп гнёт свою линию, требуя от Германии остановить "Северный поток-2"

Пока Джо Байден разговаривал со российским президентом, Госдеп, не дожидаясь итогов встречи, продолжил гнуть свою линию.

Так, в частности замгоссекретаря США Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете Конгресса по иностранным делам заявила, что Госдеп "очень надеется", что новое правительство Германии всё же остановит работу "Северного потока-2".

Правда, оговорилась: "если Россия вторгнется на Украину". И добавила, что она верит, что Владимир Путин "принимает свои решения по Украине вне зависимости от газопровода".

Германия с Госдепом не согласна

В бундестаге считают неприемлемым "шантаж" России "Северным потоком-2". Хотя, похоже, в "российскую агрессию" там верят.

В ответ на "пожелания" Виктории Нуланд депутат немецкого парламента Александр Ламбсдорф заявил, что давление на Россию угрозой остановки трубопровода "Северный поток-2"- не лучший способ помешать "агрессивным действиям" Москвы.

Он уверен, что "повлиять на Россию" можно только посредством переговоров.

Да и вообще, "останавливать СП-2 поздно", — считает Вольфганг Ишингер, глава Мюнхенской конференции по безопасности. Днём ранее в интервью газете Hadelsblatt он заявил:

"Мы (Германия) не должны зависеть от американской внутренней политики. Нам стоит поработать над тем, чтобы Вашингтон по-прежнему правильно понимал нашу политику и относился к неё серьёзно".

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