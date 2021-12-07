Киевский суд дал разрешение на задержание Натальи Поклонской

Киевский апелляционный суд разрешил офису генпрокурора Украины задержать экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого "прокурора" аннексированного Крыма, подозреваемой в государственной измене", — говорится в сообщении суда.

В ведомстве сообщили об отмене вынесенного в сентябре 2021 года определения Шевченковского райсуда Киева об отказе в удовлетворении ходатайства офиса генпрокурора о предоставлении разрешения на задержание Поклонской.

Суд вынес новое определение, разрешающее задержать экс-прокурора Крыма для её участия в рассмотрении ходатайства о заключении под стражу.

В суде напомнили, что Поклонскую подозревают по нескольким статьям УК Украины, в том числе в госизмене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

Напомним, в настоящее время Наталья Поклонская является послом РФ в Кабо-Верде. Указ о назначении её на эту должность подписал 13 октября президент РФ Владимир Путин.

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