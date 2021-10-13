Наталью Поклонскую назначили послом РФ в Кабо-Верде

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назначена послом РФ в Кабо-Верде. Соответствующий указ подписал в среду, 13 октября, российский президент Владимир Путин.

"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну Чрезвычайным и полномочным Послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде", — говорится в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.

Напомним, о возможном назначении депутата Госдумы VII созыва и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде стало известно в августе 2021 года.

Как пояснили тогда близкие к Кремлю и Госдуме источники, в администрации президента РФ, а также ЕР и руководстве Крыма не пожелали видеть Наталью Поклонскую в новом составе Госдумы. С депутатом провели консультации по вопросу её дальнейшего трудоустройства, в ходе которых Поклонская, по словам источников, выразила желание поработать в качестве дипломата.

Республика Кабо-Верде, куда отправится Наталья Поклонская, расположена в Атлантическом океане на Островах Зелёного Мыса. Эта бывшая колония Португалии получила независимость в 70-х годах ХХ века. В 2020 год население государства составляло 560 тысяч человек.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.